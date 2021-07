Chi è Ajla Tomljanovic, la fidanzata del tennista Matteo Berrettini?

Ecco chi è Ajla Tomljanovic, la fidanzata del noto tennista Matteo Berrettini

Ajla Tomljanovic è una tennista, nota anche per essere la fidanzata di Matteo Berrettini, primo tennista italiano a prender parte alla finale di Wimbledon.

La talentuosa tennista è nata il 7 maggio 1993 a Zagabria, in Croazia. Sin da giovanissima ha manifestato la sua grande passione per il tennis, iniziò a praticare sport quando aveva solamente sei anni. Anche il padre è molto noto, si tratta del campione europeo di pallamano nel 1992 e nel 1993, Ratko.

Ajla Tomljanovic ha guadagnato un posto ai quarti di finale a Wimbledon 2021 nelle prove del Grande Slam. Nel 2019 ha conquistato la posizione numero 39 come best ranking. Tanti sono i successi conquistati nel corso della sua carriera, tra queste la vittoria al Roland Garros 2014.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, la tennista è sempre stata molto riservata. Sappiamo però che nel 2015 si legò sentimentalmente al tennista Nick Kyrgios, la loro storia d’amore giunse al capolinea dopo circa due anni a causa di un tradimento di lui. Dal 2019 è fidanzata con Matteo Berrettini, il tennista in passato ha rivelato di averla corteggiata a lungo prima di riuscire a conquistare il suo cuore.

Sara Fonte

