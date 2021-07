Ascolti tv sabato 10 luglio 2021, prima serata

È così che si sono conclusi gli ascolti del Prime Time televisivo, nel sabato sera del 10 luglio 2021. Lo vediamo insieme qui di seguito.

Partiamo da canali RAI. Per RAI 1, il talento show 1 The Voice Senior, in replica, ha avuto in totale 1.786.000 telespettatori, share 13,16%. il film nel segno del giallo di RAI 2, Le bugie hanno gli occhi verdi ha attirato circa 939.000 spettatori, per uno share del 6,01%. La serie su rai 3, Una strada verso il domani – Ku’damm porta a casa un quditel di 395.000 telespettatori, con lo share del 2,58%.

Passando ai canali Mediaset, Canale 5 con All Together now porta a casa un ascolto pari a 1.414.000 telespettatori, con il 10,64% di share.

Per i più piccoli Italia 1 ha mandato in onda Il film d’animazione Il gatto con gli stivali che con il 5,9% di share ha registrato 900.000 telespettatori. La soap opera Una Vita su Rete ha registrato un netto di 834.000 telespettatori, share 5,68%.

