De Grenet replica alle frecciatine della Elia: “Che spessore! Parla di bodyshaming con una superficialità allucinante”

Dopo le dure frecciatine di Antonella Elia a Belve, arriva la piccata risposta di Samantha De Grenet sui social

E’ guerra aperta tra Antonelli Elia e Samantha De Grenet. L’ex opinionista del GF Vip 5 e l’ex gieffina continuano a scontrarsi duramente a distanza e il loro rapporto pare essere irrecuperabile, in particolare per le dichiarazioni della Elia. Quest’ultima infatti è stata ospitata a Belve per tornare parlare della lite con la De Grenet avuta all’interno della casa più spiata d’Italia. La Elia inoltre ha affermato di non essersi affatto pentita degli attacchi sull’aspetto fisico dell’ex gieffina, poiché non li riterrebbe gravi.

Qualche giorno fa, è arrivata tempestiva la risposta della De Grenet, che ha commentato con un messaggio in direct un nostro articolo riguardo le parole di Antonella: “Pensa lo spessore di questa persona!“.

Dopodiché, Samantha ha scritto un nuovo post sempre in replica alla Elia: “Penso che la “signora” che a distanza di tempo he a distanza di tempo ancora parla del bruttissimo momento di televisione di cui si è resa protagonista non abbia evidentemente altri argomenti oltre che dimostrare nuovamente la sua poca intelligenza e totale mancanza di sensibilità, educazione, eleganza e rispetto. Oltre che una cattiveria immotivata. Ma si rende conto di quello che ha fatto?”. A quel punto, l’ex gieffina ha ritenuto molto gravi le dichiarazioni di Antonella a Belve, poiché sottovaluta la problema del bodyshaming: “Ne parla una superficialità allucinante senza minimamente rendersi conto che ci sono persone che ne soffrono ogni giorno”.

Infine, la showgirl classe 1970 ha chiosato il suo post, spiegando che non ha più intenzione di replicare ai continui attacchi di Antonella, poiché la reputa “il nulla”.

