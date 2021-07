Esiste un sequel del film Svalvolati on the roard?

Dopo l’uscita del film Svalvolati on the roard è uscito anche il sequel?

Svalvolati on the Road è un film del 2007 di genere commedia, diretto da Walt Becker. Stasera andrà in onda stasera, lunedì 12 luglio 2021, sul canale Nove alle 21:25.

Il film è incentrato sulle avventure di quattro amici di Cincinnati, tutti di mezza età. Doug Madsen è un dentista si annoia e ripensa alla sua giovinezza con malinconia. Dudley Frank è un informatico molto timido che non riesce ad approcciare con il genere femminile. Bobby Davis è un idraulico ma odia il suo lavoro, inoltre la moglie lo maltratta e mortifica continuamente. Infine c’è Woody Stevens, un uomo d’affari molto ricco che ha sposato una modella bellissima.

Tutti e quattro sono appassionati di moto, ogni domenica si riuniscono per fare un giro, in questo modo scappano anche dalle loro ansie e dai loro problemi. Durante una delle loro uscite Woody propone al resto del gruppo di fare una nuova ed entusiasmante avventura, viaggiare in moto fino al Pacifico, loro accettano.

Tutto sembra andare alla grande fino a quando non incontrato i Del Fuegos in un bar durante una sosta. Si tratta di una banda di motociclisti guidata da Jack…

Esiste un sequel del film Svalvolati on the Road? Ci sarebbe dovuto essere e si sarebbe intitolato Wild Hogs 2: Bachelor Ride, a causa di alcuni tagli però il progetto non fu mai realizzato. Il sequel fu cancellato a pochi mesi dall’inizio delle riprese del film.

Sara Fonte

