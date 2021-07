Don Carlo, edizione del 2008 in onda su RAI 5

Già proposto qualche mese fa, RAI 5 torna alla ribalta con Don Carlo. Stiamo parlando dello spettacolo che fu messo in scena nel 2008, per aprire la stagione, presso il teatro della Scala.

A dirigere l’orchestra il grande maestro italiano Daniele Gatti, il quale oggi ha raggiunto la direziine della Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam. La versione proposta nasce dalla regia del francese Stéphane Braunschweig, con l’aiuto di Alexandre De Dardel per le scene, di Thibault Van Craenenbroeck per i costumi e per le luci di Marion Hewlett.

Nel cast vediamo Don Carlo interpretato dal tenore Stuart Neill, Don Carlo. Elisabetta di Balois è il soprano Fiorenza Cedolins, mentrr Rodrigo è il baritono Dalibor Jenis. Il mezzosoprano Dolora Zajick interpreta la principessa Eboli, mentre il basso Ferruccio Furlanetto, è Filippo II. Infine il basso Anatolij Kotscherga nei panni del grande Inquisitore.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui