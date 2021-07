Italia campione d’Europa, dalla commozione di Mancini e Bernardeschi alla premiazione di Donnarumma

Dopo aver battuto l’Inghilterra ai rigori, l’Italia è campione d’Europa: ecco le prime parole degli Azzurri dopo la vittoria

La notte di tinge di tricolore dell‘Italia allo stadio Wembley di Londra. Gli Azzurri hanno battuto 4-3 l’Inghilterra ai calci di rigore nella finale degli Europei 2020. Decisive le parate di Gianluigi Donnarumma e i gol di Leonardo Bonucci, Berardi e Bernardeschi. Grande commozione nel post- partita, tra quelle del ct della Nazionale Roberto Mancini, a Vialli fino a Bernardeschi.

“Siamo stati bravi. I ragazzi sono stati meravigliosi” queste sono le parole di Mancini per la Nazionale Italiana. “La squadra è cresciuta in questi anni ma può migliorare ancora. E’ logico che ai rigori avrebbe potuto vincere chiunque, serve un po’ di fortuna” ha poi aggiunto il ct. Infine, Mancini ha speso belle parole per Vialli, con il quale si è commosso dopo la vittoria contro l’Inghilterra: “Con lui c’è un’amicizia che va al di la di ogni cosa, che nasce dai tempi della Sampdoria. Allora (29 anni fa quando persero la finale di Coppa dei Campioni proprio a Wembley battuti dal Barcellona quando giocavano con la Sampdoria, ndr) fummo sfortunati. Ora si è chiuso un cerchio”.

Questi Europei non potevano che concludersi con l’abbraccio più bello: quello tra Gianluca Vialli e Roberto Mancini, con la grande commozione per la bellissima vittoria ????#ItaliaInghilterra pic.twitter.com/XINHcFUH27 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) July 11, 2021

Anche Bernardeschi si è commosso e ha dichiarato ai microfoni di Sky: “Conosco solo un metodo in questi casi: lavorare sodo e rimboccarsi le maniche anche quando le cose non vanno nel verso giusto. Ringrazio i miei compagni, lo staff e tutti coloro che hanno creduto in tutto questo con me. Siamo sul tetto d’Europa e non potevo essere ripagato in modo migliore. Non abbiamo mai avuto paura di non farcela, anche dopo il goal“.

Gigio Donnarumma invece è stato premiato come miglior giocatore della competizione: “Sappiamo da dove siamo partiti, siamo una squadra fantastica ci meritiamo tutto questo”. C’è chi lo paragona alla leggenda Gianluigi Buffon, poiché è sempre stato sul pezzo, preciso e molto attento ai dettagli. Nonostante abbia solamente 22 anni, ha dimostrato di avere una grande maturità sul campo.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui