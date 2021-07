Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 13 al 16 luglio 2021: Filippo torna a casa, dopo l’intervento

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 13 al 16 luglio 2021.

Nella puntata di martedì 13 luglio 2021, sempre più risoluta nel lavoro, Marina cerca di dare un pò di conforto a Roberto, ma la cosa potrebbe avere delle conseguenze inaspettate. Ornella cerca un modo per aiutare Filippo, ma Roberto disapprova i suoi metodi.

Nella puntata di mercoledì 14 luglio 2021, durante la festa di laurea di Rossella, Silvia e Michele sono protagonisti di un riavvicinamento. Serena, al fine di non provocargli ulteriori traumi, prepara meticolosamente il rientro a casa di Filippo, ma qualcosa va storto.

Nella puntata di giovedì 15 luglio 2021, rientrato a casa, Filippo scopre di avere una figlia e va in crisi. Presa dalla disperazione, Serena prende una decisione molto importante. Jimmy ha due problemi da risolvere: uno è la calzamaglia per la lezione di danza e l’altro è la terribile Brenda Esposito. Patrizio decide di non nascondere più la relazione con Clara.

Nella puntata di venerdì 16 luglio 2021, l’ennesimo tentativo di Serena di far tornare la memoria a Filippo si rivela infruttuoso. Intanto, Franco cerca di spiegare a Jimmy come affrontare i bulli. Raffaele spinge Patrizio a riflettere suoi sentimenti per Clara. Samuel si prepara a riconsegnare la casa al suo legittimo proprietario, ossia Alberto Palladini.

Maria Rita Gagliardi

