Chi è Veronica Ciardi, la neo moglie del calciatore degli Azzurri Federico Bernardeschi?

Ecco chi è Veronica Ciardi, la moglie di Federico Bernardeschi, calciatore della Nazionale Italiana

Veronica Ciardi è una modella, showgirl, attrice nota per aver partecipato al Grande Fratello nel 2010. Nata a Roma il 13 luglio 1985, la soubrette romana era al centro del gossip per il suo bacio saffico con l’amica Sarah Nile nella casa più spiata d’Italia. Tutto accadde una sera di Capodanno a causa di qualche bicchiere di vino di troppo. Veronica e Sarah hanno però smentito le voci di una presunta relazione, poiché sono sempre rimaste molto amiche.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello, Veronica ha preso parte a numerosi programmi Mediaset, tra cui Ciao Darwin, Fenomenal e The Call. Ha inoltre condotto una rubrica settimanale di Gossip e ha esordito come attrice nel film Una cena per due di Enzo Salvi. Nel 2012 è diventata ospite fissa dei programmi di Chiambretti e ha fatto numerose apparizioni televisive, tra cui in Soliti idioti, Una notte da paura e Una vacanza da sogno. Veronica Ciardi però ha deciso di abbandonare il piccolo schermo per seguire la sua passione per la moda.

Nel 2016 ha conosciuto il calciatore Federico Bernardeschi ad una vacanza ad Formentera. Tra i due ci fu un lungo corteggiamento, ma allo stesso tempo dei “tira e molla” : si erano lasciati nel 2017 per poi rimettersi insieme pochi mesi dopo. Nel 2019 è nata la loro prima figlia, Deva, e il 13 luglio 2021 è arrivato il giorno del sì: Veronica Ciardi e Bernardeschi si sono sposati a Carrara, a nemmeno 48 ore di distanza dalla vittoria della Nazionale Italiana agli Europei 2020.

Katia Di Luna

