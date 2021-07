Ascolti tv mercoledì 14 luglio 2021, prima serata

Ritorna sulla Rai Superquark, ecco quindi che tra i vari programmi che ieri hanno intrattenuto gli spettatori nella prima serata di mercoledì 14 luglio.

Partiamo come sempre dai canali Rai Ed ecco che per Rai 1 il documentario- programma Superquark 2021 ha avuto un ascolto per 2.263.000 telespettatori, pari ad uno share del 13,02%. Il film di Rai 2 Delitti in Paradiso incassa un ascolto pari a 1.394.000 telespettatori con lo share del 7,11%. Il programma di attualità Chi l’ha visto? Speciale in onda su Rai 3 ha avuto un auditel di 1.849.000 spettaori, per lo share del 9,32% nella presentazione. Invece per il programma sono 2.071.000 telespettatori, con l’11,43% di share.

Passando ai canali Mediaset, Canale 5 Speciale Uomini e Donne – La scelta con il 7,73% di share ha avuto 1.154.000 telespettatori. La serie tv di Italia 1 Chicago Fire ha avuto un auditel di 1.224.000 telespettatori, per uno share pari al 7,18%. Infine Rete 4 ha trasmesso Zona Bianca con circa 863.000 telespettatori, ovvero share del 5,62%.

