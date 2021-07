Chi è Jessica Aidi, neo moglie del calciatore della Nazionale Marco Verratti?

Ecco chi è Jessica Aidi, la moglie di Marco Verratti, calciatore della Nazionale Italiana

Jessica Aidi è una modella ventottenne di origini francesi. Nata l’11 luglio 1992 a Montpellier, è riuscita a catturare l’interesse delle agenzie di moda, tra cui la famosa Next Model Management di New York. Grazie a quest’ultima, la Aidi ha iniziato a calcare le passerelle di alcuni celebri brand per poi farsi immortalare per riviste importati, tra cui Elle e Sport Illustrated.

E’ giunta tra le prime sei finaliste di Si Swimsuit, numero speciale di Sport Illustrated. Ha inoltre esordito nel mondo dello spettacolo come booking agent, quindi addetta alla gestione degli appuntamenti, casting e dei servizi fotografici dei modelli e del reality show Les Marseillais à Dubai. Prima di diventare un personaggio pubblico, lavorava come indossatrice e cameriera in un ristorante di Parigi, dove ha conosciuto Marco Verratti. Tra i due è stato subito amore a prima vista e Marco ha deciso di lasciare la moglie Laura Zazzara per iniziare una frequentazione con la modella. A gennaio 2021, il calciatore ha fatto la proposta di matrimonio a Jessica in una suggestiva spiaggia di Marrakeck, in Marocco.

Oggi, 15 luglio 2021, Marco e Jessica sono convolati a nozze a Parigi. Tra i vip presenti alla cerimonia, anche Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, calciatori della Nazionale Italiana e vincitori degli Europei 2020.

