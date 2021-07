La Valchiria di Wagner in onda su RAI 5

Rai 5 ha deciso di riproporre ai suoi fan la Valchiria di Wagner. Si tratta dell’edizione mandata in scena presso il Teatro alla Scala la Valchiria. In quell’occasione, stagione 1994-1995, a dirigere l’orchestra c’era Riccardo Muti per la regia di André Engel.

Nel cast attori del calibro di Placido Domingo, Waltraud Meier, Gabriele Schnaut, Monte Pederson, Mariana Lipovcek e Matthias Holle. Regia televisiva a cura di Patrizia Carmine.



La trama ha come protagoniste le Valchirie, ovvero delle donne guerriere che vivono per seppellire degnamente gli eroi morti in guerra, nel mondo magico di Walhalla. La Valchiria Brunilde, figlia di Wotan, non riesce a sottostare alle regole del padre e si ribella.

Offeso da tale comportamento, il padre scatena una tempesta e per punirla, le toglie il titolo di dea trasformandola in donna mortale, abbandonandola in un colle circondato da fuoco.

