Dove è stato girato Nove lune e mezza? Notizie sulla location

Ecco dove è stato girato il film Nove lune e mezza, notizie sulla location

Nove lune e mezza è un film di genere commedia del 2017, diretto da Michela Andreozzi. Il film andrà in onda stasera 15 luglio 2021 su Canale 5 alle ore 21.21.

Le protagoniste sono Livia e Tina, due sorelle molto unite ma molto diverse caratterialmente. La prima è una violoncellista rock che ha scelto di non avere figli. La seconda è invece una timida vigilessa che sogna da anni di diventare madre ma non riesce a rimanere incinta.

Livia vede la sorella soffrire perché non riesce a realizzare il suo desiderio di diventare madre. Consigliata da un amico ginecologo gay decide di portare in grembo il figlio della sorella. Entrambe hanno dei compagni amorevoli che le sostengono e incoraggiano sempre. Le due decidono però di mantenere il segreto anche con loro. Per novi mesi Livia dovrà nascondere di essere incinta, la sorella invece fingerà di esserlo. La loro scelta le porterà ad affrontare situazioni paradossali che vedranno anche il coinvolgimento della loro famiglia.

Dove è stato girato Nove lune e mezza? Le scene del film sono girate a Roma, sin dall’inizio viene inquadrato il Gazometro, l’impianto del gas situato tra Ostiense e Marconi, è il più grande d’Europa. L’appartamento in cui vive Livia con il compagno Fabio si trova invece a Borgo Pio, un’antica strada che collega via di Porta Castello e via di Porta Angelica. L’edificio si affaccia sulla fontana dell’Acqua Marcia.

Il centro del film è ambientato a Prati, si vede spesso Cupolone di San Pietro. Su una panchina Tina trova una bimba abbandonata, la scena è girata a Piazza Adriana, dove si ammirano il Parco della Mole Adriana e i Giardini di Castel Sant’Angelo. Molti altri sono i meravigliosi luoghi di Roma che si vedono durante il film, tra questi: il Ponte Sant’Angelo, il Lungotevere, i giardini di Piazza Cavour e molti altri ancora.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui