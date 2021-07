Gemma Galgani lascia UeD? La dama si svela e lancia una frecciatina a Isabella

Gemma Galgani non tornerà a Uomini e Donne a settembre? La dama fa chiarezza e lancia una frecciatina a Isabella

Da oltre dieci anni in trasmissione Gemma Galgani continua ad essere una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5.

Tante sono state le delusioni provate in questi anni, ma la dama torinese non si è mai arresa. Continua a rimanere nel programma perché sogna ancora di poter trovare l’amore vero prima o poi. In un’intervista concessa a Uomini e Donne Magazine ha ammesso che pensa spesso a Marco Firpo. Lo ricorda come ‘il lupo di mare dai lunghi capelli biondi‘. Tra loro le cose non sono andate come sperava, ma conserva un bel ricordo della loro frequentazione.

Parlando del suo percorso a Uomini e Donne la Galgani ha confessato che c’è una cosa che oggi non rifarebbe. Quale? Questo è ciò che ha detto :“Non mi sarei riproposta più volte a Maurizio di Milano che mi è davvero piaciuto tanto, lo ammetto.”

Negli ultimi mesi si è spesso parlato di un possibile abbandono di Gemma Galgani a Uomini e Donne. In molti erano convinti che Isabella Ricci fosse arrivata in trasmissione proprio per sostituirla. Le cose però non stanno così, lei infatti non ha nessuna intenzione di lasciare il programma. In merito a ciò ha rivelato: “Insomma il lavoro ai ferri e lo scialletto sulle spalle, come dico sempre, possono ancora aspettare”.

È chiaro però che la dama torinese veda Isabella come una ‘rivale’. Quando le hanno chiesto se le due si siano sentite le ha subito lanciato una frecciatina. Queste le sue parole: “Non ho avuto nessun contatto con Isabella, del resto non c’erano proprio i presupposti per definirci amiche, soprattutto dopo i risvolti delle ultime puntate. Nel caso molto ipotetico di una sua chiamata, le direi semplicemente “Benvenuta nel 2021”, dato che ora mi sembra abbia superato la sua timidezza, le sue perplessità e la sua mancanza di tempo nei confronti dei social, dove è diventata piuttosto attiva.“

