Rovazzi torna a parlare di Fedez: “È malfidato, non si può spiegare”

Rovazzi torna a parlare della fine della sua amicizia con Fedez, ecco cosa ha detto lo youtuber

A distanza di tempo Fabio Rovazzi è tornato a parlare della fine della sua amicizia con Fedez. I due nel 2018 misero fine ai loro rapporti sia professionali che personali per motivi che non sono mai stati rivelati. Nella vicenda era coinvolto anche J-Ax.

Ospite della nuova puntata di Stories, di Sky Tg24, il noto youtuber in merito a ciò che è successo tra lui e il marito di Chiara Ferragni ha detto: “È una situazione difficile da spiegare quella lì. Non si può spiegare. Soprattutto io non ho mai voluto portarla sul piano pubblico, mi è sempre piaciuto parlare vis a vis con le persone.”

Fabio Rovazzi ha ribadito che ha sempre preferito affrontare le cose ‘faccia a faccia’. Ha poi continuato dicendo: “Dopo tutte le cose che sono successe io penso di averlo visto almeno due volte, parlando di tutto quanto e chiarendo parecchi aspetti di tutta la situazione.”

E ancora: “E mi dispiace, sostanzialmente mi dispiace molto perché era un’amicizia vera, nel senso che siamo diventati amici molto prima che io diventassi quello che sono. Era nata in modo super spontaneo ed era un’amicizia vera”.

Lo Youtuber non ha rivelato i motivi che hanno portato alla rottura con Fedez, lo ha però accusato di essere un tipo che non riesce a far durare nel tempo i rapporti umani. Queste le sue parole: “Poi da un lato, c’è una persona che fa veramente fatica a stringere dei legami, a differenza mia, nel senso che è molto malfidato di default lui. Mi è dispiaciuto che abbia dovuto portarla sul piano pubblico, quando potevamo oggettivamente parlarne tranquillamente.”

Fabio Rovazzi ha poi concluso dicendo: “L’unica cosa che posso dire riguardo a quella situazione è che sono molto dispiaciuto, quello sì, quello sicuramente”.

Sara Fonte

