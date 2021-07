Mad Max, quanti sono i film della famosa saga? Il primo è Interceptor…

Mad Max è una serie cinematografica diretta da George Miller. Stasera, venerdì 16 luglio 2021, andrà in onda su Iris alle 21:oo Interceptor, il primo film della serie.

Il film è ambientato in Australia, in un futuro prossimo non definito. A causa di una crisi energetica il carburante diventa merce preziosa e tra le strade si assiste spesso a scontri tra criminali e la polizia. Tra gli agenti c’è Max Rockatansky, interpretato da Mel Gibson, detto ‘Mad Max’ o ‘Max il pazzo’. Quest’ultimo uccide il capo di una banda di criminali durante un inseguimento, era accusato di aver ucciso un agente e di aver rubato la più potente auto della polizia, la V8 Interceptor.

La banda di Nightrider, il criminale ucciso da Mad Max, si reca i città per vendicarlo. Dopo una serie di avvenimenti Max Rockatansky non crede più nella giustizia e dà le dimissioni. Con la sua famiglia di trasferisce in una fattoria, la banda però riesce a trovarli e mentre lui non c’è uccidono la moglie e il figlio. Da quel momento per Max l’unico motivo per vivere è quello di vendicarsi, torna a vestire i panni di poliziotto e inizia a cercare Toecutter e la sua banda a bordo della potente V8 Interceptor per ucciderli.

I film della serie ‘Mad Max’ sono quattro, il primo è Interceptor ed è uscito nel 1979. Due anni dopo è uscito Interceptor – Il guerriero della strada. Il terzo film è uscito nel 1985, Mad Max oltre la sfera del tuono, infine il quarto film uscito nel 2015 è Mad Max: Fury Road.

Sara Fonte

