Ascolti tv venerdì 16 luglio 2021, prima serata

Di seguito tutti i dati registrati dai programmi andati in onda sui principali canali televisivi, della rete RAI e del rete Mediaset.

Partiamo dai canali RAI. Su Rai1 è andata in onda la replica di Top Dieci che ha registrato il 14,4% di share con 2.473.000 spettatori. Per Rai 2, il programma Smetto quando voglio – Masterclass ha interessato 769.000 spettatori con uno share del 4.5%. Invece Rai3 ha mandato in onda Red Joan che con 1.067.000 spettatori ha avuto il 5.8% di share.

Passando ai canali Mediaset, la fiction di Canale5 Masantonio – Sezione Scomparsi regustra il 6% di share con 982.000 spettatori. Per Italia 1 la serie tv americana Chicago P.D. ha avuto un ascolto pari a 1.195.000 spettatori, ovvero share del 7.3%. Il programma di attualità di Rete4 Quarto Grado – Le Storie con il 9,5% di share porta a casa 1.306.000 spettatori.

