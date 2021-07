Cannes 2021, gaffe di Spike Lee svela la Palma d’Oro: ‘Titane’ caos in platea

Il presidente di giuria Spike Lee annuncia per errore il Palmarés alla cerimonia del Festival di Cannes 2021: Titane di Julia Ducournau

Un’edizione del Festival di Cannes che si farà ricordare quella quest’anno. Durante la cerimonia, infatti, il presidente di giuria Spike Lee ha commesso una clamorosa gaffe: ha annunciato in anticipo la Palma d’Oro del festival, Titane di Julia Ducournau. I presenti in platea rimasti con il fiato sospeso, hanno creduto che fosse solo uno scherzo. “Devo le mie scuse a tutti” ha infine pronunciato Spike Lee.

La regista francese Ducournau ha presentato una pellicola tra horror e provocazione che allude ad un metallo resistente al calore e all’erosione. La protagonista del film è Alexia, donna vittima di un’incidente che ha dovuto rivestire il proprio corpo con questo tipo di metallo, divenendo una sorta di cyborg.

Mani vuote per Nanni Moretti con il suo film Tre piani. La mancanza del regista e del cast sul tappeto rosso della cerimonia definitiva faceva ben intuire che la pellicola non avrebbe ricevuto riconoscimenti. Per l’Italia però c’è stata la Palma d’Onore di Marco Bellocchio, a cui l’ha affidata il collega Paolo Sorrentino per omaggiar il maestro. Il solo premio ricevuto dall’Italia è Label Europa Cinemas Cannes della sezione Quinzaine des Réalisateurs al regista Jonas Carpignano per la pellicola A Chiara.

Il riconoscimento come Miglior attore è stato vinto da Caleb Landry Jones per ‘Nitram’ di Justin Kurze, mentre quello per migiore attrice è andato a Renate Reinsve per ‘The Worst Person in the World’ di Joachim Trier. La premiazione della miglior Giuria è stata ottenuta a pari merito ‘Haberech’ di Nadav Lapid e ‘Memorià di Apitchapong Weerasethakul. Invece il premio per la miglior Regia è stato aggiudicato da Leos Carax per ‘Annettè e quello per la miglior sceneggiatura è stato consegnato a Hamaguchi Ryusuke e Takamasa Oe per ‘Drive my car’. Pari merito anche il premio Grand Prix, consegnato a Asghar Farhadi per ‘Ghahraman’ e Juho Kuosmanen per ‘Hytti n°6 Compartimento N° 6 / Compartmento N° 6)’.

