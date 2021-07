La gente vuole ridere ancora in onda su RAI 5

La gente vuole ridere… ancora è la commedia che andrà i onda onda RAI 5. Fatta di quivoci, e spunto di riflessione sul senso di comicità, si consiglia di seguire con attenzione il testo nato dalla fantasia di Vincenzo Dalemme nel 2003.

Secondo la storia, ci sono degli attori che restano rintanato in uno teatro fatiscente che sta per essere decimato per fare spazio ad un parcheggio. Spesso vengono disturbati sa una matta contessa che ha nascosto tra i sipari una telecamera per osservarli. Ogni tanto utilizzando un microfono la bizzarra signora interviene.

Nel cast Vincenzo Salemme, Pietro Ruspoli, Stefano Sarcinelli, Rosa Miranda, Roberta Formilli, Maurizio Casagrande, Antonio Guerriero, Massimiliano Gallo, Marcello Romolo, Domenico Aria, Biancamaria Lellia

