Ascolti tv sabato 17 luglio 2021, prima serata

Ecco quali sono stati gli ascolti nel sabato 17 luglio 2021, in prima serata, sui principali canali RAI e canali Mediaset.

Partiamo da Rai 1 che con The Voice Senior incassa ascolti per 1.941.000 telespettatori, pari ad uno share del 13,56%. Su Rai 2, il film nel segno del giallo Terrore in paradiso ha registrato il 6,2% di share, che è equivalso a 1.035.000 telespettatori invece Rai 3 ha mandato in onda il film Braveheart per il quale 936.000 telespettatori hanno rappresetanto lo share del 5,87%.

Passando ai canali Mediaset, su Canale 5 All Together Now ha avuto un auditel di 1.240.000 tetelespettatori, ovvero share dell’8,75%. Il film d’animazione Rio andato in onda onda Italia 1 ha invece registrato ascolti del 5,3% pari ad un netto di 861.000 telespettatori. Infine la soap opera di Rete 4 Una Vita ha registrato un netto di 862.000 telespettatori, ovvero il 5,48% di share.

