Ecco chi è Deborah Schirru – età – carriera e vita privata della giornalista sportiva

Deborah Schirru è una nota giornalista sportiva, divenuta nota quando approdò a Sportitalia nel 2010. Ad oggi è una delle più apprezzate giornaliste sportive in Italia.

La giornalista è nata il 13 Maggio 1986 a Milano. Dopo aver conseguito la laurea in Lettere e Filosofia manifestò subito il suo interesse per lo sport e per il giornalismo sportivo e iniziò a collaborare con emittenti TV molto note. Iniziò a lavorare per l’emittente locale Telenova per poi approdare a Sportitalia.

Dal 2014 al 20016 ha a collaborato con la redazione della Gazzella dello Sport. Subito dopo è passata a Mediaset Premium, dove conduceva il telegiornale sportivo. Nella stagione 2018/2019 Deborah Schirru ha ricoperto i panni di inviata a bordocampo per Dazn. Nel 2019 ha fatto poi ritorno a Sportitalia.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto. La nota giornalista sportiva è molto riservata, preferisce mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. Sappiamo solamente che dal 2017 è sposata con il giornalista sportivo Stefano Borghi.

Sara Fonte

