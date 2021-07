Turandot, edizione 2015, in onda su RAI 5

In onda nel lunedì mattina di RAI 5, la Turandot. Si tratta della versione che fu messa in scena nel 2015 presso il Teatro alla Scala. A dirigere l’orchestra il maestro Riccardo Chailly.

In occasione dell’Expo di 5 anji fa, questa opera clou ma incompiuta di Giacomo Puccini è stata rappresentata come quando per la prima volta nel 1926 fu messa in scena alla Scala. Con la regia di Luciano Berio, si tratta di uno spettacolo, elegante e del tutto raffinato, grazie anche alle scene di Raimund Bauer. Ad occuparsi dei costumi c’è Andrea Schmidt-Futterer, le luci sono di Duane Schuler e la coreografia di Denni Sayers.

Nel cast vedremo Nina Stemme nei panni della principessa cinese, Aleksandrs Antonenko nel ruolo di Calaf e Maria Agresta nei panni della giovane schiava Liù. ad ultimare il cast ci sono Alexander Tsymbalyuk (Timur), Carlo Bosi (Altoum), Angelo Veccia (Ping), Blagoj Nacoski (Pong), Roberto Covatta (Pang), Gianluca Breda (Mandarino), Azer Rza-Zada (Principe di Persia), Barbara Rita Lavarian (Prima ancella) e Kjersti Odegaard (Seconda ancella).

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui