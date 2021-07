Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 19 al 23 luglio 2021: Filippo decide di trasferirsi a casa di Roberto

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 19 al 23 luglio 2021.

Nella puntata di lunedì 19 luglio 2021, nonostante sia consapevole che non sarà affatto facile convivere con una moglie e una figlia di cui non ricorda nulla, Filippo esce dall’ospedale e decide di tornare a vivere a casa sua con Serena ed Irene. Jimmy, dopo aver ricevuto le belle parole di incoraggiamento da Franco, ritorna al centro estivo dove lo attendono le sue più grandi paure.

Nella puntata di martedì 20 luglio 2021, Serena sopporta con dolore la situazione di Filippo ed il ritorno a casa del marito complica le cose tra di loro. Al centro estivo, Jimmy affronta le sue paure. Per caso, Renato scopre un qualcosa che Niko gli ha tenuto nascosto.

Nella puntata di mercoledì 21 luglio 2021, nonostante Serena continui a tranquillizzarlo, Filippo è molto provato dalla sua mancanza di memoria. Renato scopre che Niko ha permesso a Susanna di studiare nel suo ufficio. Samuel decide, finalmente, di dichiararsi a Speranza.

Nella puntata di giovedì 22 luglio 2021, Marina e Roberto pensano a come mandare in porto l’affare dello yacht con Burnett. Fabrizio riceve una brutta notizia che potrebbe incrinare i suoi rapporti con Roberto. Filippo decide di andare a stare dal padre per un pò. Michele riceve una bella notizia riguardante il suo libro. Silvia incontra casualmente Giancarlo e la situazione la sconvolge.

Nella puntata di venerdì 23 luglio 2021, Silvia viene turbata da una chiamata di Giancarlo. Fabrizio nasconde a Marina di avere problemi di lavoro. Roberto cerca di supportare Filippo. Samuel si prepara per un appuntamento con Speranza. Vittorio fa una confessione a Guido.

Maria Rita Gagliardi

