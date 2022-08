Belle & Sebastien, quanti film sono? Curiosità su film, romanzo e cartone animato

Questa sera, alle ore 21:30, su Rai 1, va in onda il film Belle & Sebastien, pellicola del 2013 (ma uscita in Italia nel 2014) diretta da Nicolas Vanier.

Si tratta del primo di una serie di tre film che trae ispirazione dai romanzi di Cecile Aubry. Gli altri due sono Belle & Sebastien – L’avventura continua e Belle & Sebastien – Amici per sempre, usciti rispettivamente nel 2015 e 2018. In tutti e tre i lungometraggi il protagonista è l’attore bambino Felix Bossuet, che interpreta il ruolo di un bimbo rimasto orfano, Sebastien. Il piccolo fa amicizia con un cane da montagna dei Pirenei, a cui darà il nome di Belle.

Un’amicizia difficile, quella tra Sebastien e Belle, perché nel paese di Saint-Martin-de-Queyrieres, piccolo villaggio sulle Alpi francesi, si sta dando la caccia proprio al cane: Belle, infatti, preda spesso le greggi dei pastori. La ricerca di Belle è condotta dalla pattuglia tedesca, comandata dall’ambiguo tenente Peter: siamo nel 1943 e lo scenario è quello dell’invasione nazista.

Come ha tenuto a precisare il regista Nicolas Vanier, il protagonista Felix Bossuet è stato scelto fra più di 2400 candidati bambini dallo stesso Vanier per via di un “colpo di fulmine”.

Il romanzo di Cecile Aubry del 1965 è stato portato anche in televisione, con la serie tv francese dello stesso anno ma soprattutto con il cartone animato del 1981 che ottenne un grande successo anche qui in Italia. Nel 2017 è stata realizzata anche un’altra serie animata ispirata a Belle & Sebastien.

