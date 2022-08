Chi è Francesca, la presunta nuova fiamma di Francesco Oppini?

Ecco chi è Francesca, la presunta nuova fidanzata di Francesco Oppini

Dopo la fine della storia d’amore con la storica fidanzata Cristina Tomasini, Francesco Oppini sarebbe di nuovo innamorato. L’ex gieffino e figlio di Alba Parietti infatti è mostrato in compagnia di un’altra donna sui social il 30 luglio 2022. All’interno delle Instagram Stories, c’era uno scatto che ritraeva Oppini in compagnia di una giovane ragazza bionda accompagnato dalla didascalia “E poi arriva lei” con il sottofondo di Fai Rumore di Diodato.

Di chi si tratta? Di Francesca Viverit, una studentessa di Scienze e servizi giuridici alla statale di Milano. La giovane quindi sarebbe sconosciuta al mondo della tv e dello spettacolo. Non sarebbe ancora ufficiale la relazione e né tantomeno la rottura con Cristina.

Francesco e Cristina si trovano in vacanza in due posti diversi: lui si trova ad Ibiza lontano dalla sua (forse) ex fidanzata. A quanto, pare nessuno dei due è intervenuto sui social per confermare o smentire la presunta rottura e nemmeno la madre Alba Parietti ha commentato la notizia.

