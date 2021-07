Ascolti tv domenica 18 luglio 2021, prima serata

Quali sono stati gli ascolti di domenica 18 luglio? Lo vediamo insieme prendendo in considerazione i principali canali Rai e Mediaset.

Partiamo dai canali Rai. Per Rai 1 è stato messo in onda il film tv Vivi e lascia vivere ha avuto un auditel per la prima puntata di circa 1.729.000 telespettatori, per uno share del 9,28% e per la seconda l’auditel è stato di 1.298.000 spettatori, per l’8,26% di share. La serie tv di Rai 2 Delitti in Paradiso ha avuto1.687.000 telespettatori e uno share dell’8,95% per la prima puntata, e per la seconda 1.769.000 spettatori pari al 10,58% di share. Il programma di Rai 3 Kilimangiaro Estate ha avuto un ascolto pari a 1037.000 telespettatori, per uno share del 5,99%.



Per i canali Mediaset, Canale 5 Grand Hotel – Intrighi e passioni ha avuto ascolti per 1.429.000 telespettatori con lo share del 9,87%. Per Italia 1 il programma comico Colorado ha avuto un ascolto di 884.000 telespettatori, ovvero lo share del 5,77%. Infine Rete 4 il film The next three days ha avuto 670.000 telespettatori, ovvero il 4,35% di share.

