Boschi: “Berruti è mio”, Selvaggia Lucarelli punzecchia: “Marca il territorio come un’adolescente”

La giornalista Selvaggia Lucarelli stuzzica l’ex ministro Maria Elena Boschi, dandole dell’adolescente dopo aver notato il suo atteggiamento nei riguardi del fidanzato Berruti

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono sempre più innamorati e affiatati. L’ex ministro e l’attore si trovano in vacanza all’Isola di Ponza per godersi un po’ di relax e coccole. Gli scatti su Instagram della coppia hanno fatto il giro del web, finendo nei trend topic dei social. In particolare, la foto che ha suscitato maggiore interesse è stata quella del tatuaggio sul braccio di Berruti, commentata dalla fidanzata. Non si sa quale sia il vero significato di quel tatoo, ma Maria Elena è intervenuta scrivendo sotto lo scatto in questione “Mio”.

Molti hanno apprezzato il gesto dell’ex ministro nei confronti del fidanzato, ma c’è anche chi l’ha trovato un po’ troppo immaturo per la sua età. Tra cui la giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha commentato: “Maria Elena Boschi, 40 anni, che marca il territorio come un’adolescente. Tenerezza”.

"Boschi":

Per questo tweet di Selvaggia Lucarelli pic.twitter.com/qNWsNhxQDm — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 19, 2021

Anche Berruti ha fatto una dedica alla sua compagna, scrivendole sotto uno scatto: “Che bello il mio amore grande”. Insomma, commenti al miele tra i due piccioncini che sembrano aver addolcito l’atmosfera estiva. Riusciranno anche a sciogliere anche i più cinici?

