Chi è Valentina Caruso, il nuovo volto di SkySport?

Ecco chi è Valentina Caruso, carriera e vita privata della nuova star di SkySport

Valentina Caruso è il nuovo volto di SkySport, la bellissima giornalista sportiva è stata definita la ‘nuova Diletta Leotta’. Grazie al suo talento e alla sua incredibile bellezza sta attirando non poco l’attenzione dei media.

La giornalista sportiva è originaria della Sardegna, ha conseguito la laurea in archeologia ma ha sempre manifestato la sua grande passione per lo sport, soprattutto per il calcio.

In passato ha anche giocato a calcio, in merito alla sua passione nata quando era solo una bambina in una passata intervista ha detto: “A quell’età ero un maschiaccio, giocavo a calcio o con le macchinine telecomandate. Magari altre mamme storcevano il naso nel vedere una bambina giocare a calcio in mezzo ai maschi ma i miei genitori mi hanno sempre lasciato fare, erano contenti e hanno fatto bene perché poi quella passione è diventata anche una professione per me”.

Valentina Caruso ha iniziato la carriera di giornalista sportina in alcune emittenti sarde come Tele Costa Smeralda e Videolina, per poi approdare in Quelli che il calcio e Sky Sport.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, la giornalista sportiva è molto riservata, preferisce mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori.

Sara Fonte

