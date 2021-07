Emanuela Tittocchia, rivelazione dopo l’Isola dei famosi: “È davvero come appare”

Emanuela Tittocchia si lascia sfuggire alcune rivelazioni sull’Isola dei famosi, ecco cosa ha detto l’ex naufraga

Emanuela Tittocchia dopo la sua partecipazione all’Isola dei famosi si è lasciata andare ad interessanti rivelazioni, l’ex naufraga ha parlato delle grosse difficoltà che i naufraghi affrontano in Honduras.

Intervistata dal settimanale Stop la Tittocchia ha svelato: “La gente pensa che la vita che vedono in tv non sia quella, invece è così davvero come appare: si vive con 25 grammi di riso al giorno e cocco. Ci sono i cameraman e gli autori che girano di continuo, ma credetemi non ti rivolgono assolutamente la parola perché il gioco è proprio improntato sulla sopravvivenza”.

Fame, insetti e molto altro ancora, Emanuela Tittocchia ha più volte ribadito quanto sia difficile la permanenza in Honduras. Tra le varie cose ha detto: “I mosquitos sono terribili, gonfi dappertutto e ti gratti continuamente, è stata proprio dura. Abbiamo dormito in mezzo ai granchi, gli insetti e le blatte. Ad esempio Angela Melillo si è svegliata con un ragno peloso sulla faccia”. Ha però fatto sapere che nonostante tutto rifarebbe l’Isola dei famosi.

In Honduras era difficile anche andare in bagno! Lei stessa ha raccontato: “Dove si fanno i bisogni a L’Isola dei Famosi? In un secchio molto alto e molto largo posto in bilico, su una salita, obliquo, coperto con delle palme secche: è stata veramente ardua. Un giorno ho sentito Rosaria Cannavò urlare dalla disperazione per la scomodità.”

Emanuela Tittocchia ha poi concluso dicendo: “Inoltre, si sa, il riso e il cocco sono astringenti, la produzione ci aiutava, ci dava delle pillole. Anche a noi è successo quello che è capitato in Spagna, a Supervivientes: molti naufraghi sono dovuti ricorrere ai clisteri, solo che noi li facevamo al chiuso, nella capanna. Gianmarco Onestini, invece, nella versione spagnola dell’Isola, l’ha fatto in diretta scandalizzando tutti”.

Sara Fonte



