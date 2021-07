UeD, Samantha e Alessio si sono lasciati: il botta e risposta sui social

Samantha e Alessio non stanno più insieme, ecco cosa ha detto l’ex coppia di Uomini e Donne sui social

A pochi mesi dalla scelta a Uomini e Donne Samantha e Alessio si sono detti addio, è stata l’ex tronista per prima a rivelare la novità sul suo profilo Instagram.

Tra le varie cose, in preda alla delusione, Samantha Curcio ha spiegato: “Sono le cinque del mattino, dell’undicesima notte in cui non riesco a dormire per l’angoscia che mi divora. Scrivo a quest’ora perché è come se mi sentissi “al riparo”, perché vi immagino tutti a dormire. Perché questo “mondo” virtuale, in questa circostanza, mi fa molta paura.“

L’ex tronista ha continuato dicendo: “Non riesco a stare in una relazione in cui manca il bacio del buongiorno ed anche quello della buonanotte. Non riesco a stare in una relazione in cui manca il dialogo, in cui non ci sono abbracci e attenzioni di nessuna natura. Non riesco a rimanere se i pianti superano di gran lunga i sorrisi, a stare ad aspettare, perché credo che l’amore forte vada contro qualsiasi legge naturale, credo annulli qualsiasi forma di orgoglio e di egoismo.“

E ancora: “Credo che due persone che si amano non possano fare a meno di stare INSIEME, anche nella tempesta. Non riesco ad essere diversa da quella che sono, né vorrei cambiarmi, solo migliorarmi per diventare una donna felice. Fin quando le discoteche saranno più importanti di me, io non saprò rimanere.”

Samantha Curcio è consapevole di aver offeso l’ex fidanzato dicendo cose pesanti in un momento di rabbia. L’ha anche bloccato sui social e sul cellulare, sa di aver sbagliato in questo. Ha poi aggiunto: “Ho anche sbagliato a rimanere più del dovuto, in silenzio, da più di 10 giorni. “Quelle foto” sono state una goccia in mezzo ad un mare pieno di incomprensione, intolleranza, nervosismo, competizione, non amore. Siamo due persone totalmente opposte, con trascorsi e modi di vivere troppo diversi”.

Alessio Cennicola replica alle dichiarazioni dell’ex fidanzata, ecco cosa ha detto l’ex corteggiatore

La replica di Alessio Cennicola non si è fatta attendere. Tra le varie cose su Instagram ha scritto: “Non sei riuscita ad aspettare di guardarmi negli occhi e, dirmi che tutte quelle cose brutte che mi hai scritto non le pensavi, ma che erano state dettate dalla rabbia, come invece mi hanno detto persone che ti conoscono con le quali ti sei confidata.“

L’ex corteggiatore, piuttosto dispiaciuto e deluso, ha poi detto: “Hai esternato i tuoi sentimenti al pianeta social, che dici di non amare, ma con il quale hai preferito interagire prima di farlo con me. Ho vissuto una favola vera intensa unica, dove i nostri mondi, che definisci diversi, avevano cominciato a incontrarsi, una volta tu nel mio una volta io nel tuo. Il tempo avrebbe detto se potevamo diventare un unico mondo.”

E ancora: “Purtroppo a te è bastata una foto con una mia amica dalla quale hai tratto conclusioni diverse dalla realtà e tu lo sai, perché hai detto di credermi da subito. Si è vero sono passionale, sono una persona che cerca il contatto e il rapporto fisico, anche con gli amici e le amiche. Una persona vera, con i suoi lati negativi che tutti hanno visto e che non si nasconde dietro finzioni e falsità. Ma sono fatto così e tu avevi imparato a conoscermi e ad accettarmi come io stavo con te.

Alessio Cennicola ha poi concluso dicendo: “Anch’io ti auguro tutto il bene possibile e mai avrei pensato di scriverlo così nel mondo social, in un certo senso virtuale, invece che dirtelo guardandoti negli occhi come sempre faccio nella vita. Ma sei tu che hai scelto così. Forse, ti stai adattando a questo contesto che dici di non amare, ma io ti rispetto come ho fatto sempre fino ad oggi”.

Sara Fonte

