The Key Man, di cosa parla? Quale è la vera storia di Arif Naqvi e chi lo interpreta?

The Key Man – la storia vera di Arif Naqvi

The Key Man racconta la vera storia dell’uomo d’affari caduto in disgrazia Arif Naqvi. La serie televisiva prende spunto dall’omonimo romanzo scritto dai giornalisti Simon Clark e Will Louch.

Il racconto procede narrando come Arif Naqvi, fondatore della società di private equity Abraaj con sede a Dubai, abbia ingannato le elitè mondiali, quali uomini d’affari, politici, miliardari, religiosi (persino Bill Gates e sua moglie) convincendo loro di effettuare investimenti a favore di problemi mondiali come la fame e la povertà. Con il suo carisma e la sua intelligenza, ha truffato migliaia di investitori che sono stati ingannati dalle sue false promesse, prima di cadere in rovina con le sue stesse mani. Da allora Naqvi ha ricevuto una condanna al carcere dal governo di Dubai ed è in attesa di estradizione dal Regno Unito agli Stati Uniti per affrontare ulteriori accuse di frode.

Il ruolo del protagonista è stato affidato a Dev Patel che oltre ad essere attore è anche produttore di The Key Man assieme a Scott Delman (Station 11) e Florence Sloan (Dehli Crime). La serie rientra nel progetto di più ampio respiro della Miramax Television che vuole puntare a realizzare più serie tv ambientate in Medio Oriente e in Nordafrica.

Chi è Dev Patel?

Dev Patel è un attore britannico che è conosciuto principalmente per il suo ruolo in The Millionaire, ma ha alle spalle una bella carriera. Ha infatti recitato in Humandroid, Ritorno a Marigol Hotel, e in Lion- la strada verso casa per il quale ha ricevuto un BAFTA come miglior attore non protagonista. Il suo ultimo progetto è appunto The Key Man, che è in linea con la passione di Patel per le produzioni indipendenti ma l’attore non si ferma qui. Patel ha lavorato sodo al prossimo thriller di Netflix, Monkey Man, con il quale debutterà come regista e lo vedremo presto al fianco di Ralph Fiennes e Benedict Cumberbatch nella commedia d’avventura The Wonderful Story of Henry Sugar.