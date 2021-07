Ascolti tv lunedì 19 luglio 2021, prima serata

Vediamo di seguito che programmi sono stati mandati in onda sui principali canali Rai e Mediaset, e quali di essi hanno totalizzato il maggiore audience.

Partiamo dai canali Rai. Per Rai1 la replica de La Vita Promessa 2 ha avuto un ascolto netto di 1.716.000 spettatori pari al 9.2%. La serie tv americana con un solo episodio Hawaii Five-0 ha regsitrato 1.351.000 spettatori per uno share del 6.7%, dopodichè l’episodio a seguire di NCIS New Orleans con il 5,3% di share registra 985.000 spettatori. Il programma di attualità Report su Rai 3 registra 1.504.000 spettatori pari ad uno share del 7.8%.

Passiamo ai canali Mediaset. Picco di ascolti su Canale 5 – dalle 21.44 alle 0.51 – per il reality Temptation Island che con 3.353.000 spettatori ha registrato il 23% di share. Su Rai2 . La replica di 1 Freedom – Oltre il Confine su Italia 1 ha avuto circa 875.000 spettatori con il 5.4%. Infine l’ultima puntata del programma di attualità andato in onda su Rete4 ovvero Quarta Repubblica, che ha ospitato Matteo Salvini, ha avuto un netto di ascolti per 881.000 spettatori con il 5.9% di share.

