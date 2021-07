Coldplay, il nuovo album è ‘Music of the Spheres’: uscirà ad ottobre 2021

L’album prodotto da Max Martin uscirà ad ottobre, mentre il 23 luglio il singolo ‘Coloratura’

Oggi, martedì 20 luglio 2020, i Coldplay hanno annunciato sui social (anche se non in modo esplicito) che faranno uscire il loro nuovo progetto intitolato Music of the Spheres. L’album in questione sarà pubblicato il 15 ottobre ed è prodotto da Max Martin, noto per aver collaborato anche con star come gli Ace of Base, Backstreet Boys e Five ed è uno degli autori e produttori di maggior successo della storia.

Il trailer dell’album è una specie di viaggio nello spazio con i pianeti che compongono l’universo e menziona tutti i 12 brani, dai più movimentati elettro-pop a quelli più riflessivi e lenti.

Nel post è inserito anche un altro dettaglio relativo al mondo sci-fi ed è compreso nella frase “Everyone is an alien somewhere” (ognuno è alieno da qualche parte). Si allude anche all’uscita di venerdì prossimo di un singolo dell’album, intitolato Coloratura, seguito da altro brano a settembre.

Lo scorso maggio, i Coldplay hanno pubblicato il brano Higher Power, primo estratto di Music Of The Spheres, che ha oltrepassato il 160 milioni di stream ed è rimasto sulle vette delle classifica radiofonica italiana per sei settimane.

