Ascolti tv martedì 20 luglio 2021, prima serata

Continuano le prime serate estive in tv, con programmi in replica, film e telefilm pronti a tenere compagnia agli spettatori assidui. Ecco quali sono stati gli ascolti tv di martedì 20 luglio in prima serata.

Partiamo dai canali Rai. Per Rai 1 continuano le repliche di Carràmba! Che sorpresa!, e nella serata di martedì la puntata ha registrato 1.810.000 telespettatori, pari ad uno share del 10,99%. Per Rai 2 e gli amanti del mistero La serie I casi della giovane Miss Fisher incassa un auditel di 1.109.000 telespettatori, per uno share del 6,06%. Con un ascolto dell’ 8,54% di share Rai 3 manda in onda Il docufilm Fabrizio De Andrè & PFM – Il concerto ritrovato che ha avuto 1.638.000 telespettatori.

Per i canali Mediaset, Canale 5 ha mandato in onda La serie Mr Wrong – Lezioni d’amore per la quale si è registrato un netto di 1.425.000 telespettatori, ovvero share dell’8,78%. Il programma musciale di Italia 1 Battiti Live ha registrato nella presentazione 960.000, 4,95% e nel programma 1.572.000 telespettatori, share 11,60%. Infine il film di Rete 4 Eliminators ha avuto un ascolto di 867.000 telespettatori, ovvero il 4,90% di share.

