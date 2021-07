Belen Rodriguez si sente male a Tu si que vales: registrazioni sospese

Durante le registrazioni di Tu si que vales Belen Rodriguez ha avuto un malore, ecco cosa è successo

Lo scorso 12 luglio 2021 Belen Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta, la figlia Luna Marì è nata dalla sua storia d’amore con il compagno Antonino Spinalbese, entrambi sono al settimo cielo.

Non sono trascorsi nemmeno dieci giorni dal parto eppure la conduttrice argentina è già tornata a lavoro, nei giorni scorsi si è infatti recata a Roma insieme al compagno e alla piccola Luna Marì per le registrazioni della nuova edizione di Tu si que vales. Il programma andrà in onda da settembre su Canale 5, la data esatta non è stata ancora svelata.

A quanto pare Belen Rodriguez non si è ancora ripresa del tutto dopo aver partorito la sua seconda figlia, durante le registrazioni ha infatti accusato un piccolo malore. Di che si tratta? Lo ha spiegato lei stessa ai suoi affezionati follower sul suo profilo Instagram.

In una Instagram Stories, dove mostra la figlia, la Rodriguez ha detto: “Sono appena tornata in hotel perché non sono stata bene, ho subito tre flebo, perché ero disidratata. C’ho provato ma non sono riuscita a registrare. Speriamo domani di riuscire a fare Tu Si Que Vales”.

Per fortuna niente di grave, ma a causa del malore di Belen Rodriguez le registrazioni di Tu si que vales sono state interrotte. La showgirl durante la prima puntata del programma non sarà presente perché era assente durante le registrazioni. Probabilmente non voleva mancare nelle successive puntate ed è per questo che ha avuto fretta di tornare a lavoro dopo il parto.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui