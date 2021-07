Il ratto del serraglio, edizione 2002 in onda su RAI 5

Il ratto del serraglio, opera di Mozart, vieneproposta su Rai 5 nella versione edita del 2002. Si tratta della messa in scena presso il Teatro della Pergola di Firenze.

A dirigere l’orchestra il maestro Zubin Mehta, che ha reso ancora più suggestiva la trama dell’opera. Completano il quadro dell’allestimento, gli attori sul palco del calibro di Markus John, nel ruolo del saggio Pascià Selim, Eva Mei e Rainer Trost come coppia nobile Kostanze-Belmonte, Patrizia Ciofi e Mehrzad Montazeri nei panni della buffa coppia Blonde-Pedrillo, e Kurt Rydl nel ruolo del crudele guardiano dell’harem Osmin.

L’opera viene ricordata come molto entusiasmo in quanto fu la prima a dare fama a Mozart come “libero professionista”. Per gli amanti della lingua tedesca, la versione televisiva viene, mandata in onda in lingua madre con i sottotitoli in italiano. La regia televisiva è di George Blume

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui