Veronica Ciardi dopo le nozze con Bernardeschi svela: “Mi aveva già chiesto di sposarlo”

Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi parlano delle nozze, lui le aveva già fatto la proposta in passato

A pochi giorni dal matrimonio Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi hanno raccontato le emozioni provate nel giorno del fatidico ‘Si’ in un’intervista di coppia rilasciata al settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da oggi 21 luglio 2021.

I due sono convolati a nozze nel Duomo di Carrara, il matrimonio ha attirato non poco l’attenzione del gossip, soprattutto per via dello sfogo dell’ex gieffina Sarah Nila. Quest’ultima dopo il mancato invito alle nozze ha voluto mettere pubblicamente un punto definitivo alla loro amicizia tramite alcuni post pubblicati su Instagram.

Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi oggi sono più innamorati e complici che mai, dal loro amore sono nati due bellissime bimbe, Deva ha due anni e Leva solo pochi mesi. Nel corso dell’intervista hanno rivelato che la loro famiglia in futuro si allargherà ancora, desiderano infatti avere altri figli.

L’ex gieffina in merito all’inizio della loro storia d’amore ha raccontato che i due si sono incontrati grazie ad una terza persona, prima di mettersi insieme si sono sentiti a lungo telefonicamente. Ha poi rivelato: “Venivamo entrambi da due storie tossiche. Ci siamo trovati nel momento peggiore e, insieme, lo abbiamo trasformato in qualcosa di bello“.

Veronica Ciardi si è lasciata poi sfuggire un inedito retroscena, due anni fa il noto calciatore le aveva già fatto la proposta di nozze durante una vacanza alle Bahamas. Queste le sue parole: “La solita paura mi ha fatto dire un ‘sì’, che però era un ‘ni’, che poi è diventati ‘no’. Le nostre anime non erano pronte. E poco dopo… Dal paradiso all’inferno. Ci siamo lasciati”.

Con il tempo i due sono riusciti a ricucire il loro rapporto e si sono riscoperti più innamorati e complici che mai, oggi sono al settimo cielo.

Sara Fonte

