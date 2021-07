Amici 21, svelata la data ufficiale: ecco quando inizia

Ecco quando inizia la nuova edizione di Amici 21, c’è la data ufficiale

Era stato già reso noto che la nuova edizione di Amici 21, condotta su Canale 5 da Maria De Filippi, sarebbe andata in onda prima rispetto alle precedenti edizioni.

Il talent show, infatti, quest’anno non andrà in onda a partire da novembre ma da settembre 2021. Negli ultimi giorni è stata resa nota la data ufficiale, la prima puntata di Amici 21 andrà in onda su Canale 5 alle 14:10 il 18 settembre. A far trapelare l’indiscrezione ci ha pensato TvBlog.

Sembra che sia stato già confermato il cast della nuova edizione del noto talent show. I telespettatori non vedono l’ora di scoprire chi approderà quest’anno nella famosa scuola di ballo e di canto. Da anni lo storico programma di Maria De Filippi tiene incollati al televisore moltissimi telespettatori, conquistando un incredibile successo.

Siete curiosi di scoprire chi farà parte del cast di Amici 21? Non ci resta che attendere la messa in onda del programma per scoprire chi saranno i nuovi allievi e tutti i dettagli della nuova edizione.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui