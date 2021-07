Pillole velenose su Temptation Island, la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 4: “Stupido ci sarai!”

Io non ci credo, non mi fido, la fregatura è dietro l’angolo ve lo dico! Floriana lunedì sera mi ha fatto godere da matti per come ha affrontato il falò di confronto col fidanzato, tanto che sono riuscita a non vedere solo il rossetto messo a cazzum. Floriana ci ha regalato una gioia non lasciando spiccicare manco una parola a Federico, che fino a un minuto prima nel villaggio, faceva lo spavaldo e poi non appena ha poggiato il sederino sul tronco, e ha capito come giravano le cose si è messo a piangere. Lacrime di coccodrillo dalle quali Floriana non si è lasciata convincere e per la gioia di tutte le donne con la D maiuscola, è uscita da sola. Come vi dicevo all’ inizio però, la fregatura è dietro l’angolo e sono pronta a rimangiarmi tutti i complimenti fatti a Floriana. A fine puntata infatti, Federico chiede un nuovo falò, e il mio sesto senso mi dice che la situazione si ribalterà e i due usciranno insieme. Penso che Stefano sia il peggior uomo mai passato in quel villaggio, e ne abbiamo visti di ominicchi ma lui, li batte tutti. La parola più bella che ha rivolto alla fidanzata da quando sono nel programma è Stupida. Caro Stefano, stupido ci sarai, e te ne accorgerai appena ti rivedrai in tv. Cioè tu, hai avuto il coraggio di dire che il tentatore Luciano è brutto, tu???? follia Tu sei convinto che la tentatrice si sia innamorata di te, ma ti faccio uno spoiler, è pagata per dire quelle fesserie e per flirtare con te. Sappi che appena finisce il programma, questa emigra in un’isola sperduta pur di non farsi più trovare da te?. La sua fidanzata Manuela non è meno agghiacciante comunque. Ogni puntata tira fuori una cosa orribile che lui le ha fatto, in questa ha detto che l’ha fatta dormire per terra, e ancora sta li? Ancora non gli ha strappato quei tre capelli che ha in testa? Ma amore mio, fiondati su Luciano, e molla quell’uovo con le orecchie col quale ti accompagni! Ma veniamo ad Alessandro, il nostro kung fu panda, colui che senti parlare e in automatico, scusate la volgarità ma devo, ti si secca! ??? Ieri non è riuscito neanche a rompere un legnetto, lui che dice di essere cintura nera di karate! Ormai è lo zimbello di questa edizione che però, sembra essersi svegliato. La fidanzata lo ha provocato abbracciandosi il tentatore e lui per ripicca si è buttato su Carlotta, una tentatrice veramente bella, ma che fuori di li, uno come lui lo schifa Mister pollo, riso e uova, è arrivato a dire “io se voglio farmi una non lo dico, vado la e me la faccio” capite? Ma come può essere credibile kung fu panda? Natascia e Alessio li fanno vedere quando ormai è l’alba, la gente praticamente non li conosce, questo succede perché sono troppo normali in mezzo a questi pazzi furiosi! Ultima cosa io quest’anno aumenterei lo stipendio alle tentatrici perché, il lavoro con questi “uomini” è davvero difficile. Strusciarsi senza farsi venire conati di vomito, merita un premio. Sono delle eroine!

Alla prossima.

Baci Velenosi a tutti

