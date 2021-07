Elodie debutta come attrice nel film Ti mangio il cuore: l’annuncio

La cantante Elodie è pronta a debuttare come attrice nel film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa: annuncio e prime dichiarazioni dell’artista

E’ ufficiale Elodie Di Patrizi approda sul grande schermo: in arrivo il suo primo film Ti mangio il Cuore di Pippo Mezzapesa, tratto dall’ominimo romanzo-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini. La produzione della pellicola è Indigo Film Cinema, società di produzione indipendente fondata nel 1994.

Elodie sarà impegnata come attrice nel film in autunno ed ora sta trascorrendo le sue vacanze estive. Il regista Mezzapesa ha scelto l’ex cantante di Amici per dei motivi: è forza, istinto e bellezza. Quindi, le caratteristiche giuste per il personaggio che Elodie dovrà interpretare; il produttore si è detto molto soddisfatto d’intraprendere questo percorso con l’artista.

“Quest’esperienza significa abbattere un altro muro e darmi la possibilità di scoprire un mondo per me ancora inesplorato, crescere, conoscermi meglio e continuare a imparare. Sono emozionata e onorata di prendere parte al nuovo progetto di Pippo Mezzapesa” ha dichiarato Elodie tramite la sua agenzia Volver sulla sua nuova avventura come attrice.

La trama del film Ti mangio il cuore

Ti mangio il cuore è un film che racconta le vicende della cosiddetta “quarta mafia”, un’inchiesta sulla criminalità sulla ancora quasi sconosciuta Società Foggiana. Un fenomeno criminale che ha agito in modo silenzioso ma sempre spietato e crudele. Nella pellicola di Mezzapesa infatti si racconterà tramite le vicende dei personaggi, concentrandosi sulle faide che da anni stanno terrorizzando buona parte della popolazione foggiana.

Elodie esordirà al cinema come protagonista del nuovo film di #PippoMezzapesa, "Ti mangio il cuore", dall’omonimo libro di #CarloBonini e #GiulianoFoschini.

Il film è scritto dal regista con Antonella Gaeta e Davide Serino e prodotto da #IndigoFilm con #RaiCinema. #elodie pic.twitter.com/dBWpd47qcg — Indigo Film (@indigo_film) July 22, 2021

