Ascolti tv giovedì 22 luglio 2021, prima serata

Un altro giorno è trascorso, e la tv ha tenuto compagnia gli spoetattori. Vediamo insieme quali sono stati gli ascolti di giovedì 22 luglio 2021.

Partiamo dai canali Rai. Rai 1 ha mandato in onda la replica della fiction DOC – Nelle tue mani per la quale ci sono stati 2.083.000 telespettatori, per uno share del 13.1%. Rai 2 ha trasmesso la serie tv tedesca Squadra Speciale Cobra 11 che con uno share del 6% ha registrato 1.041.000 telespettatori. Invece per Rai 3 A raccontare comincia tu c’è stato un audience di 1.306.000 telespettatori, con uno share del 7.38%.

Passiamo ai canali Mediaset. Canale 5 ha commemorato Paolo Borsellino con un programma che ha registrato 1.433.000 telespettatori, per uno share del 10.05%. Continua Italia 1 a manmdare in onda la saga di Fast and Furious che ieri con l’episodio Solo parti originali ha registrato un netto di 1.001.000 telespettatori, share 6.06%. Infine per Rete 4 il film Innamorato pazzo ha registrato 755.000 telespettatori, share 4.69%.

