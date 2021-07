GF Vip, nel cast Jo Squillo con altri due parenti di vipponi in trattativa

La cantante Jo Squillo sarebbe in trattativa per il GF Vip 6 assieme a Gaia Zorzi e Amedeo Goria: le indiscrezioni

Dopo il successo della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, tornano i casting per la nuova edizione che inizierà a settembre. Nelle scorse settimane sono già state decretate le opinioniste del reality di Canale 5, che saranno Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e Adriana Volpe. Sono inoltre già stati scelti i primi vipponi che entreranno nella casa più spiata d’Italia, tra cui Katia Ricciarelli, Anna Lou Castoldi (figlia di Asia Argento e Morgan), Manila Nazzaro, Il nuotatore Manuel Bortuzzo e l’ex di Belen Rodriguez, Gianmaria Antinolfi.

Oltre a loro, sarebbero in trattativa due parenti di vipponi: Gaia Zorzi, sorella di Tommaso (vincitore dello scorso GF Vip) e Amedeo Goria, padre di Guenda ed ex marito di Maria Teresa Ruta. Chiuso il discorso parentele vip, ci sarà un’altra vip in trattativa per il GF: la cantante e dj Jo Squillo. A rivelare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela di Dagospia, che ha affermato con un tweet: “CANDELA FLASH! FAI UNO SQUILLO CHE ARRIVO NELLA CASA: L’ICONICA JO SARA’ TRA I CONCORRENTI DELLA NUOVA EDIZIONE DEL GRANDE FRATELLO VIP A SETTEMBRE SU CANALE 5”. Oltre a Jo Squillo, il giornalista ha ipotizzato il probabile arrivo di Maria Monsé nella casa di Cinecittà.

FLASH! FAI UNO SQUILLO CHE ARRIVO NELLA CASA: JO SARA' TRA I CONCORRENTI DELLA NUOVA EDIZIONE DEL #GFVIP. IN STATO AVANZATO LE TRATTATIVE PER AMEDEO GORIA, IN PIEDI L'IPOTESI MARIA MONSE'. NELLE ULTIME ORE SI STAREBBE ALLONTANANDO LA PARTECIPAZIONE DI…https://t.co/XDqOTgyK17 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 23, 2021

