Qual è la storia vera che ha ispirato Quasi Amici?

Questa sera, alle ore 21:20, su Canale 5, andrà in onda il film “Quasi Amici”, una pellicola diretta nel 2011 da Olivier Nakache e Éric Toledano che fece emozionare e commuovere tutto il mondo. Tantissimi gli elogi, soprattutto nei confronti di Francois Cluzet e Omar Sy per le loro eccellenti interpretazioni nei ruoli del nobile Philippe Pozzo di Borgo e di Bakari “Driss” Bassari.

“Quasi Amici” si ispira ad una storia vera, come riportato anche alla fine del film in cui vengono mostrate le immagini dei veri protagonisti della vicenda. Philippe Pozzo di Borgo ha 70 anni e vive in Marocco, si è risposato con Khadija ed è padre di due bambini, mentre il “badante” Abdel Yasmin Sellou (nella trasposizione cinematografica ha un altro nome, ndr) ha fondato un’impresa in Algeria di allevamento di polli ed è papà di tre bimbi.

E’ stato lo stesso Abdel a raccontare in un’intervista i particolari del suo rapporto con Philippe e anche l’amore riscoperto da entrambi. “Passavamo molto tempo in Marocco, perché Philippe ha bisogno di temperature miti – ha rivelato il badante – Proprio lì entrambi abbiamo conosciuto le nostre compagne: la mia Amal, che mi ha dato tre figli, e la sua Khadija, con la quale ha adottato due bimbe. Ci frequentiamo e ci telefoniamo spesso, siamo legati per la vita”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui