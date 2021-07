Il barbiere di Siviglia, in onda su Rai 5

Il barbiere di Siviglia viene proposto su Rai 5 nella versione andata in scena presso l’Arena di Verona. L’opera di Rossini in questione è stata diretta dal Maestro Claudio Scimone

La trama si svolge a Siviglia. Protagonista è il conte d’Almaviva che perde la testa per la giovane Rosina. Per quanto ricambi, quest’ultima vive in totale prigionia insieme al suo tutore, Don Bartolo, che spera di poterla sposare per motivi economici più che per vero affetto.

Sul palco vedremo Ramon Vargas, Enzo Dara, Leo Nucci, Ruggero Raimondi, Cecilia Gasdia, Andrea Piccinni, Vincent Auber, Andrea Snarski, Danielle Streiff. Regia teatrale di Tobias Richter, regia televisiva a cura di Ilio Catani

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui