“Due avvoltoi assetati”: che bordata contro Delia e Alex. Da chi arriva? E perché?

Quanto sta accadendo all’interno del Grande Fratello Vip 6 fra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, non sta lasciando indifferente Wendy Kay, la madre dell’italo-americana che ha commentato gli eventi della casa più spiata d’Italia. Ad unirsi alla donna è stata anche la zia della fashion blogger.

La mamma di Soleil contro Alex e Delia

Wendy Kay si è schierata contro Alex Belli e Delia Duran via Instagram. La donna ha scritto nelle sue stories “#BastaBelli”. Alle parole della mamma di Soleil hanno fatto eco quelle della zia della gieffina che ha deciso di dire la sua sul triangolo fra la nipote, Alex e Delia. Così, via Twitter ha scritto: “Facile fare terrorismo su una ragazza di 27 anni braccata da due avvoltoi assetati, tra cui un uomo di 40 anni che si lega alle donne per affermare il suo piccolo ego! Sole non è impeccabile, ma non è di certo complice di un tale teatrino che fa gola allo show”. La zia dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha anche risposto ad un utente sui social: “Fare pressione, imporsi con prepotenza, assillare, manipolare, ossessionare …….utilizzi il termine che che vuole! Il concetto di base non cambia”.

Questa sera, lunedì 21 febbraio 2022 andrà in onda una nuova diretta del Grande Fratello Vip 6 che fra meno di un mese finirà. Impossibile che non vi sarà una nuova puntata dell’infinita telenovela del triangolo che vede protagonisti l’attore emiliano, la modella venezuelana e l’italo-americana. Intanto, dall’esterno, le due donne sembrano aver preso una posizione abbastanza decisa contro Alex Belli e Delia Duran.

