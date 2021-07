Olimpiadi di Tokyo 2020, tutti i meme sulle divise dell’Italia firmate Armani: dai Teletubbies ai Babybel

Le divise firmate Giorgio Armani degli Azzurri a Tokyo 2020 non sono state molto apprezzate: ecco i meme del web

Giorgio Armani ha avuto l’onore di vestire gli atleti Azzurri delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Oggi, venerdì 23 luglio 2021, durante la cerimonia d’apertura presso lo Stadio Nazionale Olimpico, gli atleti hanno sfoggiato le divise in poliestere riciclato. Il completo total white (simbolo di purezza dello sport) possiede un track top a fondo aperto chiuso sul davanti con colori del tricolore e collo rialzato con forma di cratere con lampo nascosta. Dentro la giacca, è scritto l’inno della Nazionale Italiana.

A quanto pare, però, la divisa non ha entusiasmato molto il pubblico del web, che ha commentato con diversi meme. “Vinceremo anche vestiti da Teletubbies” ha commentato ironico un utente su Twitter.

“Bella l’idea di ispirarsi ai Babybel per le divise italiane” ha cinguettato un altro paragonando l’outifit al noto formaggio a forma tonda.

I meme e i paragoni sono sono finiti qui. Infatti, c’è anche chi si è divertito a paragonare le divise ad un tabellone a freccette.

unica cosa raga: chi cazzo ci ha vestiti che sembriamo dei tabelloni per le freccette #giochiolimpici pic.twitter.com/gWKlHkLQXo — giàirritata (@giairritata) July 23, 2021

Insomma, de gustibus non disputandum est (questione di gusti), ma ciò che è sicuro è che le critiche sul completo della Nazionale degli Azzurri per gli Europei 2020 di calcio avevano portato molta fortuna. E chissà se sarà così per questa volta.

