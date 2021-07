Sonia Bruganelli al GF Vip: “Bonolis? Ecco cosa mi ha consigliato di non fare”

Sonia Bruganelli svela perché ha accettato il ruolo di opinionista al GF Vip, rivela poi cosa le ha consigliato di non fare Bonolis

Sonia Bruganelli ricoprirà il ruolo di opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, reality in onda a partire da settembre e condotto ancora da Alfonso Signorini.

Intervistata da Il Corriere della Sera la moglie di Paolo Bonolis ha rivelato il motivo che l’ha spinta ad accettare questo ruolo. Queste le sue parole: “Io penso che, non solo in tv, ma nella vita faccia comodo essere cinici, se non anestetizzati. E io tendo ad esserlo. Evidentemente Alfonso ha visto queste caratteristiche in me.”

Sonia Bruganelli ha continuato dicendo: “Il Grande Fratello Vip? È un reality che mi ha sempre affascinato, un esperimento psicologico e sociale molto innovativo, sono sempre rimasta colpita dalle dinamiche delle persone in cattività. L’ho sempre seguito e alla fine ci sono cascata. Accettare di fare il GF Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia”.

A parer suo paragonare il Grande Fratello Vip a Instagram non è corretto. In merito a ciò ha detto: “È diverso. Nel reality alla fine esce sempre quello che sei. Instagram non è un reality, è un diario segreto che leggono tutti, rappresenta quello che vorresti essere. Il profilo Instagram è una selezione della mia vita; le cose personali, intime importanti non le mostro. Io poi sono un personaggio pubblico per osmosi, non ho messaggi da mandare”.

Diversi sono i consigli che Paolo Bonolis le ha dato quando ha accettato il ruolo di opinionista al Gf Vip. Quali sono? Questa la sua risposta: “Soprattutto uno: mi raccomando non litigare. Sa che facilmente mi parte l’embolo. Sono una che parte sparata ma poi mi dimentico pure quello che ho detto”.

Parlando del suo rapporto con il marito Sonia Bruganelli ha fatto sapere che non scoppiano frequenti litigi in casa. A detta sua rispetto a come appare in tv lui è molto diverso tra le mura domestiche. In merito a ciò ha svelato: “Lui non è adrenalinico come in tv, è molto flemmatico, calmo. In vacanza è statico: ombrellone, libro, caffè”. Ha poi concluso dicendo: “Io invece gli riempio la casa di persone, intorno a lui c’è un vortice di attività. Qui al mare siamo in nove persone, è già un po’ come stare nella casa del Grande Fratello”.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui