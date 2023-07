Chi è Simone Ferrante, nuovo fidanzato di Pamela Prati di 45 anni più giovane?

Ecco chi è Simone Ferrante, nuovo fidanzato della soubrette Pamela Prati

Un nuovo capitolo nella vita sentimentale della nota showgirl italiana: Pamela Prati, sembra aver preso vita con la comparsa sulle pagine di Diva e Donna del misterioso e affascinante modello, Simone Ferrante. Con una di differenza di 45 anni di età, la coppia ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, con alcune immagini dolci e affettuose che li ritraggono scambiarsi teneri baci.

Simone Ferrante è un giovane modello di 19 anni, professionista nel mondo della moda, che ha già fatto breccia nei cuori di Pamela Prati. Originario di Aversa, Ferrante ha inizialmente intrapreso gli studi per diventare odontotecnico, ma il destino lo ha guidato verso le luci delle passerelle e delle copertine. Grazie al suo talento e alla sua presenza carismatica, ha già ottenuto importanti riconoscimenti nel settore, vincendo il prestigioso concorso per modelli, Mister Freestyle. La sua carriera lo ha portato a viaggiare frequentemente in Europa e nonostante il successo, mantiene la passione per la moda come fulcro della sua attività professionale.

Sui social, Simone Ferrante è molto attivo e condivide regolarmente scatti fotografici del suo lavoro e delle sue esperienze nel mondo della moda. Riservato riguardo alla sua vita privata, preferisce mantenere un profilo basso sul versante personale.

Già prima delle fotografie pubblicate da Diva e Donna, indiscrezioni circolavano riguardo a un misterioso compagno nella vita di Pamela Prati. La showgirl ha fatto parlare di sé con alcune dediche romantiche sul suo profilo Instagram, raffigurando un uomo di spalle, che molti hanno identificato come Simone Ferrante. “Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento,” recita la dolce didascalia, alimentando le voci su una possibile relazione.

È interessante notare come Pamela Prati, con la sua visione matura e consapevole dell’amore, abbia dichiarato in passato che la differenza d’età non rappresenta alcun problema, a patto che ci sia educazione e intelligenza. Per lei, l’etichetta di “toy-boy” non ha alcun senso, dimostrando una prospettiva aperta e senza pregiudizi riguardo alle scelte amorose.

Con l’avvento di Simone Ferrante nella vita di Pamela Prati, il capitolo con il famoso imprenditore Mark Caltagirone sembra essere ormai alle spalle. La nuova fiamma sembra aver portato nuova linfa nella vita della showgirl, lasciando intravedere una nuova prospettiva romantica.