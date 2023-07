GF Vip, nuova e unica opinionista: ecco di chi si tratta | Le pillole de La Velenosa

Sembra che Pier Silvio Berlusconi abbia preso davvero in mano le redini della prossima edizione del GF Vip. Il “capo” di Mediaset ha proprio deciso di bandire il più possibile il trash dal reality più longevo in Italia. Dunque, dopo aver bocciato molte proposte degli autori sui concorrenti, avrebbe deciso per un’unica opinionista, ossia Cesara Buonamici. La giornalista del TG5 è sicuramente una figura seria e istituzionale, è tutto fuorché trash, e proprio per questo motivo sarebbe stata scelta. A dare la notizia è stato Giuseppe Candela tramite Dagospia. Tra i concorrenti proposti dagli autori, Pier Silvio avrebbe bocciato il politico Antonio Razzi, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni e la showgirl Justine Mattera. Anche per quanto riguarda i concorrenti ci sarebbe una rivoluzione in atto: niente influencer e niente personaggi pubblici che abbiano un profilo Only Fans. Sei sono i nomi che circolano che sembrerebbero andar bene ai vertici Mediaset e sono: la cantante Fiordaliso, la conduttrice di x-style Giorgia Venturini, l’ex concorrente di tale e quale show Samira Lui e Silvia Magarre che abbiamo già visto partecipare a Primo Appuntamento su Real Time e infine le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli. Queste per ora le prime indiscrezioni sul GF Vip, le certezze invece le avremo solo verso fine agosto. Io penso che con la scorsa edizione si siano toccati picchi di cattivo gusto e cattiveria molto alti e quindi una rimessa in riga da parte dei piani alti ci stava. Detto questo però ho paura si rischi l’effetto contrario e soporifero ora. Il trash in un programma come il GF non può mancare. Esiste anche il trash divertente, come quello di Temptation Island per esempio. Non credo che il trash sia il male assoluto per questo programma, anzi. Penso che l’errore sia stato nella la gestione e nella scelta dei concorrenti. Staremo a vedere se le indiscrezioni diventeranno realtà.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti