Il console, di Gian Carlo Menotti in onda su RAI 5

Il Console è l’opera che terra compagnia gli amanti del teatro nella domenica di RAI 5. Si propone infatti la versione dell’opera di zgian Carlo Menotti andata in scena presso il Teatro Nuovo di Spoleto, con l’esclusivo impegno del compositore e librettista italiano che ha curato anche la regia. A dirigere l’orchestra il maestro Richard Hickox.

Per la trama, la storia ha perso protagonista John Sorel, dissidente politico che sta facendo mari e monti per fuggire dal suo paese. Dal suo canto, la moglie Magda, la vera protagonista della vicenda, muove carte sottobanco per ottenere per lui un visto.

Sul palco nel cast Susan Bullock, Louis Otey, Jacalyn Bower-Kreitzer, Charles Austin, Victoria Livengood, Herbert Eckhoff, Giovanna Manci, Robin Blitch, Malin Fritz. Regia tv di Paola Longobardo.

