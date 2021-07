Chiara Ferragni nella bufera: sotto attacco il viaggio in Puglia jet privato

Chiara Ferragni è finita al centro delle polemiche social per il suo viaggio in Puglia con il jet privato assieme a Fedez e alcuni amici

Non c’è pace per Chiara Ferragni. Questa volta al centro delle polemiche è finito il suo viaggio in Puglia con il jet privato assieme a Fedez e con altri suoi amici. A bordo però non c’erano i figli Leone e Vittoria, che non appaiono nelle storie di Instagram assieme a mamma e papà. Ancora una volta, la coppia è stata presa di mira per i loro privilegi e lusso derivanti per merito della loro attività lavorativa che assicura compensi da capogiro e sponsorizzazioni. Questa volta però l’imprenditrice digitale è stata attaccata non tanto per aver ostentato il mezzo di grande lusso, ma per motivi ambientalistici.

“Nel 2021 non è più accettabile prendere un jet privato per andare in Puglia, ma vi rendete conto dell’impatto climatico di una scelta del genere? Sono basita” ha commentato una utente scatenando una polemica contro la stessa Ferragni su Twitter.

A quanto pare, non manca chi attacca la Ferragni per aver ostentato il lusso, nonostante l’influencer si sia spesso battuta per impegni politici e sociali. “Beata te che in Puglia ci arrivi così! Io ci arrivo stremata in macchina, con bambine che mi saltano ovunque e non vedo l’ora di rientrare a casa” ha cinguettato una sua fan riassumendo il pensiero della maggior parte delle persone comuni, che solitamente seguono la Ferragni.

Poi ci sono alcuni tweet che sostengono che la polemica scatenata sui Ferragnez e l’aereo privata sia assolutamente insensata: “Ma perché partite dal presupposto che chi difende Chiara Ferragni allora sia una capra che va dietro ai ricchi? Io nemmeno la seguo, semplicemente a volte vedo critiche sensate e le sostengo mentre altre volte vedo critiche non sensate e non le sostengo”.

ma perché partite dal presupposto che se x difende chiara ferragni allora sia una capra che va dietro ai ricchi? io nemmeno la seguo, semplicemente a volte vedo critiche sensate e le sostengo mentre altre volte vedo critiche non sensate e non le sostengo — Auri ? ?? (@darthIoki) July 24, 2021

Sicuramente, Chiara e Fedez non avranno tempo da perdere a pensare alle polemiche scatenate sul web. La coppia è arrivata all’aeroporto di Bari venerdì 13 luglio nel pomeriggio per trascorrere una breve vacanza rilassante nella lussuosa masseria di Torre Maizza, situata nell’area di Savelletri a Fasano, in provincia di Brindisi. Probabilmente, i Ferragnez passeranno il fine settimana in Puglia per poi tornare a Milano dai loro bambini.

